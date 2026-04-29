Bilancio l’ultimatum delle opposizioni | sì al debito no alle armi

Le opposizioni stanno negoziando a Montecitorio una risoluzione sul Documento di finanza pubblica, affrontando questioni chiave come l’approvazione del debito e il controllo sulle spese militari. Pd, M5S e Avs si confrontano sulle possibili linee di azione, esprimendo posizioni diverse riguardo alle risorse destinate ai programmi di difesa e alle strategie di bilancio. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le forze politiche coinvolte.