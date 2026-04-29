Bilancio l’ultimatum delle opposizioni | sì al debito no alle armi
Le opposizioni stanno negoziando a Montecitorio una risoluzione sul Documento di finanza pubblica, affrontando questioni chiave come l’approvazione del debito e il controllo sulle spese militari. Pd, M5S e Avs si confrontano sulle possibili linee di azione, esprimendo posizioni diverse riguardo alle risorse destinate ai programmi di difesa e alle strategie di bilancio. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le forze politiche coinvolte.
?? Cosa sapere Pd, M5S e Avs negoziano a Montecitorio una risoluzione sul Documento di finanza pubblica. L'opposizione vincola lo scostamento di bilancio al sostegno energetico escludendo la spesa militare. A Montecitorio e a Palazzo Madama si prepara il voto sul Documento di finanza pubblica, mentre Pd, M5S e Avs negoziano una risoluzione unitaria che vincola l'eventuale scostamento di bilancio al sostegno delle famiglie e del sistema produttivo contro lo shock energetico. La partita parlam .🔗 Leggi su Ameve.eu
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