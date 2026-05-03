Debiti in strada per l' auto e battaglie nel verde per svago | la doppia trincea di Agrigento

A Agrigento, molte persone si trovano a fronteggiare problemi legati ai debiti per l'acquisto di auto, spesso con rate basse che nascondono un costo totale più alto del previsto. Nel frattempo, alcuni cercano di trovare spazi di svago nel verde, affrontando anche battaglie per l'accesso a aree pubbliche. La situazione evidenzia come le rate iniziali possano essere ingannevoli e portare a difficoltà finanziarie successive.

I finanziamenti boomerang per le auto, rata bassa e prezzo che cresce: così il conto si scopre solo alla fine. In tanti sono attratti dalla "mini rata" iniziale, che però, esplode in breve tempo. Un meccanismo "perverso": dopo 36 mesi di sacrifici, il debito è ancora lì. E centinaia di clienti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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