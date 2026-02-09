Terrore sulla 613 il duro sfogo | Strada trasformata in trincea a cielo aperto

Tensione alta sulla strada statale 613 tra Brindisi e Lecce. Questa mattina, un blindato dell’istituto Btv è stato preso di mira in un assalto armato a Tuturano. La strada si è trasformata in un vero campo di battaglia, con le auto ferme e i residenti spaventati. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’attacco e di identificare i responsabili. La paura si respira tra chi attraversa quella strada ogni giorno.

SQUINZANO – L’assalto armato ai danni di un blindato dell’istituto Btv, consumatosi questa mattina sulle strade pugliesi nel tratto della statale 613 Brindisi-Lecce, all’altezza di Tuturano, è al centro del dibattito in queste ore, non solo per i risvolti di cronaca e le indagini che proseguono.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Statale613 Brindisi Lecce Cinquemila nuove strisce blu: “Lecce trasformata in bancomat a cielo aperto” Catania, l’arte scende in strada: il liceo “lazzaro” trasforma la città in un laboratorio a cielo aperto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Statale613 Brindisi Lecce Argomenti discussi: Assalto a portavalori: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento. Due fermi; Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO. Terrore in diretta, assalto al portavalori: commando fa saltare in aria il portelloneTerrore sulla superstrada Lecce-Brindisi. Questa mattina un furgone portavalori dell’azienda Btv è stato assaltato sulla statale 613 all’altezza di Tuturano. Secondo le prime ricostruzioni, il command ... lostrillone.tv Assalto al portavalori sulla SS 613: fermati almeno due banditi dopo l’inferno tra Brindisi e LecceAssalto armato a un portavalori sulla SS 613 Brindisi-Lecce: inseguimenti, colpi di arma da fuoco, blindato fatto esplodere e almeno due banditi fermati. ostuninotizie.it "Il mondo è duro, Danny. Se ne frega. Non ci odia, no, ma nemmeno ci ama." 49 anni fa Stephen King pubblicava "Shining" (The Shining), uno dei più grandi bestseller del terrore del XX secolo, adattato per il cinema nel 1980 da Stanley Kubrick. Originaria facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.