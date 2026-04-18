A Firenze, nei prossimi due anni, più di 43.000 veicoli potrebbero essere soggetti a restrizioni all’interno dell’area dello Scudo Verde, una misura che prevede il divieto di accesso per molte autovetture. Il comune ha annunciato un bando che prevede l’eliminazione di 9.500 veicoli già nel 2026, con un obiettivo di fermare circa 32.000 nel 2027. La decisione mira a limitare il traffico e tutelare i lavoratori coinvolti.

Firenze, 18 aprile 2026 – Sono oltre 43mila i veicoli che, nei prossimi due anni, rischiano di non poter superare la barriera dello Scudo Verde nella Città Metropolitana di Firenze, nel caso in cui entrino in vigore i nuovi divieti annunciati dal comune. Non si tratta di mezzi che oggi circolano senza alcuna limitazione: le restrizioni esistono già, ma finora i controlli erano legati alla presenza sul territorio di polizia municipale. Con lo Scudo Verde, invece, il sistema di varchi elettronici renderebbe automatica la verifica, rendendo di fatto impossibile aggirare i divieti. Un cambio di scenario che preoccupa cittadini e categorie economiche, soprattutto per l’assenza, ad oggi, di certezze sui tempi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, la trincea Scudo Verde: al bando 9.500 veicoli nell’area. Nel ’27 stop a 32mila. “Rispettate i lavoratori”

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