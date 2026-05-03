Una nuova polemica riguarda un appalto da 10 milioni di euro, con un confronto acceso tra due imprenditori. Uno di loro ha deciso di rompere il silenzio e di attaccare pubblicamente l’altro, coinvolgendo questioni relative alla gestione dell’appalto e alle modalità di mediazione. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le parti, con dettagli che potrebbero influenzare l’andamento delle indagini e delle eventuali decisioni legali.

? Cosa scoprirai Chi sono gli imprenditori che hanno tentato la mediazione silenziosa?. Perché De Rosa ha interrotto il silenzio proprio ora?. Come influirà l'appalto da 10 milioni sulla coalizione di Colombiano?. Quali sono le vere responsabilità di Zannini nella gestione dei fondi?.? In Breve Mediazioni fallite tra parenti e imprenditori locali dopo il 3 maggio 2026.. Appalto da 10 milioni destinato ai congiunti di Colombiano a Caserta.. Scontro nato dopo i festeggiamenti elettorali provinciali tra De Rosa e Zannini.. Rischio rimpasti politici per la gestione dei fondi provinciali a Caserta.. Il clima casertano si è surriscaldato questo 3 maggio 2026 dopo che Marcellone De Rosa ha interrotto il suo silenzio, puntando il dito contro Zannini e sollevando questioni legate ai finanziamenti per la famiglia di Colombiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Rosa attacca Zannini: polemica su appalto da 10 milioni

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