Tre associazioni civiche hanno presentato un esposto formale riguardo a un appalto da cento milioni di euro a Terracina, nel territorio delle Terre del Circeo. La verifica istituzionale riguarda le modalità di assegnazione dell’appalto e coinvolge le autorità competenti, che stanno avviando le indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e rappresenta un passo importante nel controllo delle procedure amministrative.

Terre del Circeo e le sue comunità si trovano al centro di una verifica istituzionale scatenata da tre associazioni civiche che hanno depositato un esposto formale. Le organizzazioni Caponnetto, Tesori del Circeo e Argine hanno rivolto un’istanza alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, oltre che alle prefetture e procure di Latina e Frosinone. L’obiettivo è sollecitare un accertamento urgente sulla regolarità dell’affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Terracina alla società Super eco S.r.l. L’appalto in questione rappresenta un investimento economico rilevante, con un valore stimato intorno ai 100 milioni di euro per un arco temporale di otto o nove anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terracina: esposto antimafia su appalto da 100 milioni

Articoli correlati

Leggi anche: Ombre su 13 milioni. L’assalto di Fdi: "Ora riferite in Aula su quell’appalto"

Affidamento servizio igiene a Terracina, tre associazioni presentano un esposto a dda, prefettura e procuraL’associazione per la lotta alle illegalità e alle mafie Antonino Caponnetto, insieme all’associazione Tesori del Circeo e al comitato Argine, hanno...

Contenuti utili per approfondire Terracina esposto antimafia su appalto...

Discussioni sull' argomento Affidamento servizio igiene a Terracina, tre associazioni presentano un esposto a dda, prefettura e procura; RIFIUTI A TERRACINA, L’ESPOSTO CHE CHIEDE CONTO DELLA SUPERECO; Un esposto alla DDA di Napoli mette nel mirino l’appalto rifiuti da 100 milioni di euro.

Terracina: le mani del clan su politica e affari. Cinque persone in manette e sequestri per dieci milioni di euroInfiltrazioni camorriste nel sud pontino, in particolare nel territorio di Terracina. E’ quanto emerge da una inchiesta della procura Antimafia di Roma da cui sono scaturiti cinque arresti - tra cui ... roma.corriere.it

Oggi a #Terracina, ospite del Comitato per il Sì al #referendumGiustizia. Manca solo una settimana al voto: andiamo tutti a votare, diciamo Sì a una riforma necessaria! #Italia #UGL @UGLConf @NProcaccini x.com

Buona serata Terracina facebook