De Gea pronto a lasciare la Fiorentina solo per la Juventus | la situazione

Il portiere spagnolo ha deciso di lasciare la Fiorentina e si può trasferire solo alla Juventus. La scelta sembra essere definitiva e non ci sono altre opzioni aperte al momento. La trattativa tra i due club sembra in fase avanzata, ma non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La decisione del giocatore ha attirato l’attenzione di vari addetti ai lavori e tifosi.

. Ma per i bianconeri la priorità è Alisson del Liverpool. Il futuro di David De Gea sembra tingersi sempre più di viola, ma con un’importante clausola legata al mercato delle grandi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esperto portiere spagnolo, classe 1990, ha manifestato l’intenzione di proseguire la sua avventura alla Fiorentina oltre l’attuale scadenza fissata al giugno 2028. Un incontro risolutore con la dirigenza toscana è già in agenda per la fine del campionato, con l’obiettivo di blindare la permanenza a Firenze. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Tuttavia, esiste un’ unica variabile capace di scompaginare i piani dello spagnolo: l’interesse della Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Gea pronto a lasciare la Fiorentina solo per la Juventus: la situazione Notizie correlate De Gea salva la Fiorentina: la Juventus fa sul serio | CMPorte girevoli tra i pali della Juventus: Di Gregorio verso la cessione, salgono le quotazioni dello spagnolo Fagioli firma un gol pesantissimo per... De Gea Juventus, tutt’altro che tramontata la pista che porta allo spagnolo: può lasciare Firenze per… Il prezzo di mercatodi Luca FiorettiDe Gea Juventus, la dirigenza considera il portiere come un’alternativa ideale per il ruolo e prepara l’assalto in vista della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve, bivio portiere: stretta per Alisson, De Gea l’alternativa; Juve-Alisson, se il Liverpool fa resistenza è già pronto il piano B; De Gea resta sullo sfondo, ma la Juventus spinge sempre di più per Alisson; Alisson-De Gea, il duello si infiamma: la Juve si siede al tavolo delle trattative. L’agenda di Paratici per il futuro della Fiorentina: De Gea è il primo nodo da sciogliereCAPITOLO DE GEA. Il primo nodo da sciogliere riguarderà David De Gea. Non è un mistero che la sua permanenza alla Fiorentina sia ancora tutta da decidere. Il portiere spagnolo ha un contratto oneroso ... corrieredellosport.it Asse di mercato Juventus-Fiorentina: scambio pronto, coinvolto De GeaDe Gea alla Juventus - Mattia Perin può lasciare la Juventus al termine della stagione. Il portiere classe 1992 valuta seriamente ... fantamaster.it PLAYOFF TIME È tutto pronto per l’inizio dei playoff. Domani, 24 Aprile, alle ore 21:00, l’Advinser Basket Asciano scenderà in campo al Palasport di Via Austria a Grosseto per Gara 1 di Divisione Regionale 1 contro Gea Basket Grosseto. Ci aspetta una tr - facebook.com facebook