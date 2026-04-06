De Gea salva la Fiorentina | la Juventus fa sul serio | CM

Nella giornata di calcio, il portiere della Fiorentina ha realizzato un intervento decisivo salvando la sua squadra da un possibile gol, mentre il portiere della Juventus si avvicina alla cessione e lo spagnolo De Gea si distingue con una parata importante contro il Verona. Contestualmente, si registrano variazioni nelle quotazioni di alcuni giocatori e un gol fondamentale di Fagioli che contribuisce alla salvezza della squadra toscana.

Porte girevoli tra i pali della Juventus: Di Gregorio verso la cessione, salgono le quotazioni dello spagnolo Fagioli firma un gol pesantissimo per la salvezza della Fiorentina, mentre David De Gea abbassa la saracinesca murando ogni offensiva del Verona. David De Gea, 35 anni (Ansa) – Calciomercato.it Al ‘Bentegodi’ a brillare è ancora la stella del portiere spagnolo, che sta vivendo la sua seconda giovinezza in Serie A. L’ex Atletico Madrid e Manchester United è stato finora uno dei pochi a salvarsi nella complicata stagione della Fiorentina e inevitabilmente ha attirato l’interesse di diverse squadre in Europa. Malgrado i 35 anni sulla carta d’identità, De Gea continua a fare la differenza e a dimostrare la sua affidabilità tra i pali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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