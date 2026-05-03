Un ex calciatore ha espresso il desiderio che Andrea Agnelli possa tornare a ricoprire un ruolo nel club di calcio. Ha commentato che l’ex presidente aveva tutte le qualità necessarie per guidare la squadra. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contesto. La sua opinione si basa su ricordi e valutazioni personali riguardo alle capacità di Agnelli.

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile. Il recap della partita Gil Puche: «La Juve è un club di un altro livello e un orgoglio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Ceglie: «Sogno che Andrea Agnelli possa tornare alla Juve. Aveva tutto»

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