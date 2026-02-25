calciomercato juve dirigenza al lavoro con spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare le prossime mosse

Calciomercato Juve, la società bianconera pianifica i grandi investimenti estivi per assecondare totalmente le richieste tattiche di Spalletti. Il futuro della Juventus inizia a prendere forma attraverso una programmazione societaria meticolosa e ambiziosa. La dirigenza bianconera, nonostante le sfide del campo, sta già rivolgendo lo sguardo alla prossima sessione di trasferimenti con l’obiettivo di elevare sensibilmente il tasso tecnico della rosa. L’intenzione della proprietà è quella di effettuare investimenti mirati e sostanziosi per migliorare ulteriormente l’organico, fornendo a mister Spalletti tutti i tasselli necessari per plasmare la squadra secondo la sua precisa visione calcistica. Comolli e Ottolini lavorano senza sosta per individuare i profili internazionali più adatti a questo nuovo ciclo sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, è fatta: firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagioneMcKennie, che ha collezionato con la Juve la bellezza di 218 gettoni conditi da 25 goal e 26 assist, è un elemento troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della squadra allenata da ... calciomercato.it

Openda Juve, il belga si avvicina sempre più alla cessione. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di confermare il giocatoreOpenda Juve, il belga si avvicina sempre più alla cessione. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di confermare il giocatore Il calciomercato della Juventus si preannuncia come uno dei pi ... juventusnews24.com

Vlahovic vuole solo la maglia bianconera: la distanza tra domanda e offerta è minima, si lavora per blindarlo. #Vlahovic #Juve #juventusnews24 #Calciomercato #Spalletti - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve Le ultimissime x.com