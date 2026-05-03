Kevin De Bruyne non sta attraversando un momento positivo e le recenti valutazioni evidenziano un giudizio negativo sulla sua performance. Anche il Corriere della Sera ha espresso commenti critici nei confronti del suo rendimento. La sua presenza nel club viene definita come un investimento fallimentare, con conseguenze che stanno influenzando i risultati complessivi della squadra. La situazione attuale è oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Kevin De Bruyne non va. Bisogna guardare la realtà per quella che è. È stato un investimento disastroso, fallimentare. Meglio dimenticare e magari far sparire le interviste in cui il ds Manna gongolava per il presunto grande colpo. Il suo ingaggio da 6,5 milioni netti può essere archiviato alla voce “soldi buttati”. Tanti soldi buttati. Il Napoli deve sperare che il prossimo anno l’ex fuoriclasse abbia voglia di cambiare aria, altrimenti saranno dolori per le casse del club oltre che della squadra. Gli azzurri non hanno bisogno di nomi altisonanti ormai a fine carriera. Ieri a Como ennesima prestazione inguardabile. De Bruyne non entra mai vivo nel gioco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “De Bruyne sfoggia il peggio”, anche il Corsera lo boccia

Notizie correlate

Infermeria Napoli, il peggio sembra passato: De Bruyne, Anguissa e McTominay sono attesi in panchinaRepubblica: i tre pezzi novanta che sono quasi pronti per ritornare a disposizione.

Presunti scarichi abusivi e inciviltà: così il mare di Salerno sfoggia il peggio di sè, la segnalazioneMare inquinato e rifiuti sugli scogli: questa la pessima cartolina da visita del lungomare, a Salerno, all'altezza di Torrione.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Napoli-Cremonese 4-0, goleada azzurra con super De Bruyne. Champions blindata, scudetto Inter rimandato; Como-Napoli 0-0: nessun gol tra Fabregas e Conte, all'Inter basta il pareggio con il Parma per lo scudetto.

Napoli, De Bruyne irriconoscibile: Conte lo cambia dopo un’ora e i tifosi lo bocciano. È il preludio dell’addio?Il belga, protagonista di una delle sue peggiori partite in azzurro, lascia il campo ad Anguissa: si scatena il processo sui social ... sport.virgilio.it

De Bruyne sbraccia Perrone in faccia, Fabbri non vede: Marelli certifica il fallo non vistoComo-Napoli, al 36' De Bruyne sbraccia in faccia Perrone che resta a terra sanguinante. Marelli su Dazn: Fallo chiaro, Fabbri era in buona posizione. ilnapolista.it