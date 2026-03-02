In infermeria Napoli, De Bruyne, Anguissa e McTominay sono pronti a tornare in panchina, segnando un possibile miglioramento delle condizioni dei giocatori. La squadra attende con fiducia, ma non si fanno ancora assunti. La speranza di una settimana senza problemi fisici rimane, anche se si preferisce mantenere un atteggiamento cauto.

Repubblica: i tre pezzi novanta che sono quasi pronti per ritornare a disposizione. Dall’infermeria arrivano finalmente dei segnali rassicuranti Potrebbe essere la settimana buona? Nel Napoli lo sperano ma è meglio non illudersi. Troppe ne sono capitate in questa stagione. Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive che l’obiettivo è portare in panchina venerdì sera- nel match in programma al Maradona contro il Torino – sia De Bruyne sia Anguissa sia McTominay. C’è attesa per i rientri di McTominay, Anguissa e De Bruyne: i tre pezzi novanta che sono quasi pronti per ritornare a disposizione. Dall’infermeria arrivano finalmente dei segnali rassicuranti e il peggio sembra passato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infermeria Napoli, il peggio sembra passato: De Bruyne, Anguissa e McTominay sono attesi in panchina

Leggi anche: Verona-Napoli: McTominay out, Anguissa c’è. De Bruyne verso il rientro

Approfondimenti e contenuti su Infermeria Napoli.

Temi più discussi: Napoli, il Verona si avvicina: le ultimissime sul rientro di Anguissa e cosa filtra su McTominay; Quante partite hanno saltato gli infortunati del Napoli: il numero è a tre cifre!; Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. Meritava lui di salvare il Napoli dal baratro.

Infortuni Napoli, il punto su tutti i giocatori ai box: l'infermeria è ancora affollataL’infermeria del Napoli continua a restare affollata e rappresenta uno dei principali problemi nella gestione della squadra in questa fase della stagione. Le assenze hanno colpito soprattutto ... tuttonapoli.net

Napoli, a Verona torna Politano dal 1'. E l'infermeria...Domani pomeriggio gli azzurri faranno visita all'Hellas Verona e per il match con gli scaligeri Antonio Conte potrebbe ritrovare Anguissa, anche se solamente dalla panchina. A centrocampo il tecnico ... fantacalcio.it

Napoli, contro il Torino gli azzurri protrebbero ritrovare tre pedine fondamentali. In vista della sfida contro il Torino, l'infermeria si svuota e il centrocampo azzurro si prepara a ritrovare i suoi pezzi pregiati. Anguissa, McTominay e De Bruyne puntano decisi vers facebook

Nell'infermeria del Napoli stavano organizzando una partitella e mancava un terzino destro. #DiLorenzo #NapoliFiorentina #SerieA x.com