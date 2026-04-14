Presunti scarichi abusivi e inciviltà | così il mare di Salerno sfoggia il peggio di sè la segnalazione
Un residente ha segnalato che il mare di Salerno, nei pressi di Torrione, presenta problemi di inquinamento a causa di presunti scarichi abusivi e di rifiuti abbandonati sugli scogli. La zona viene descritta come caratterizzata da un mare inquinato e da rifiuti che rendono il panorama poco gradevole. La segnalazione evidenzia una situazione di degrado che coinvolge il lungomare della città.
Mare inquinato e rifiuti sugli scogli: questa la pessima cartolina da visita del lungomare, a Salerno, all'altezza di Torrione. Come mostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella, infatti, presunti scarichi abusivi ed evidente inciviltà hanno deturpato le acque del nostro litorale. .🔗 Leggi su Salernotoday.it
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