Presunti scarichi abusivi e inciviltà | così il mare di Salerno sfoggia il peggio di sè la segnalazione

Un residente ha segnalato che il mare di Salerno, nei pressi di Torrione, presenta problemi di inquinamento a causa di presunti scarichi abusivi e di rifiuti abbandonati sugli scogli. La zona viene descritta come caratterizzata da un mare inquinato e da rifiuti che rendono il panorama poco gradevole. La segnalazione evidenzia una situazione di degrado che coinvolge il lungomare della città.