Le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Europa continuano a crescere, con Bruxelles che si prepara ad affrontare un possibile aumento dei dazi sulle auto annunciato dal presidente americano. Nel frattempo, le tariffe rinnovate ad aprile su acciaio, alluminio e rame potrebbero influenzare significativamente le esportazioni europee, coinvolgendo circa la metà del loro volume di vendita nei mercati statunitensi. La situazione si inserisce in un quadro di crescenti misure protezionistiche tra le due sponde dell’Atlantico.

Mentre Bruxelles si prepara ad affrontare il nuovo aumento dei dazi sulle auto Ue annunciato l’1 maggio da Donald Trump, anche le nuove tariffe su acciaio, alluminio e rame ridefinite in aprile rischiano di mettere a dura prova l’ export del Vecchio continente. Politico, citando più fonti europee, scrive che secondo una prima valutazione della Commissione europea, quasi la metà delle esportazioni dell’Ue contenenti acciaio e alluminio rischia di essere soggetta a dazi statunitensi più elevati perché basati sul valore totale dei prodotti anziché sul loro contenuto di metalli. Il nuovo approccio – spiega la testata brussellese – ha ridotto il valore complessivo delle esportazioni dell’Ue interessate dai dazi da 67 miliardi di euro a circa 52 miliardi all’anno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa su acciaio e alluminio, “metà dell’export europeo rischia di essere colpito da tariffe più alte”

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"Ovvio che tornare a rincarare dazi (già giudicati illegittimi in Usa) e annunciare ritiri di truppe è una scelta politica di Trump contro l’Ue. Non cambierà. Il paradosso (per lui) è che così rafforza l’Ue, non avendo i membri altra scelta che stringere i ranghi." x.com