Da lunedì 6 aprile sono entrate in vigore le nuove tariffe statunitensi su acciaio e alluminio. Le imprese del Veneto stanno già affrontando le conseguenze di questa misura, con un impatto diretto sui costi e sulla produzione. La decisione, annunciata recentemente, riguarda prodotti provenienti da diversi Paesi e ha sollevato preoccupazioni tra le aziende del settore. La situazione si sta sviluppando in un momento di tensione commerciale globale.

“Le aziende del Veneto stanno toccando con mano, in queste ore, gli effetti pesantissimi dei nuovi dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Non siamo davanti a una questione tecnica per addetti ai lavori, ma a un colpo diretto che sta investendo il tessuto produttivo, bloccando commesse, frenando gli ordini dall'estero e mettendo in seria difficoltà imprese che fino a pochi giorni fa lavoravano regolarmente sul mercato americano. Il punto decisivo è che il dazio non viene più calcolato soltanto sul valore della materia prima incorporata, ma sull'intero valore del prodotto finito importato. È questo il salto che cambia tutto e che rende la misura devastante per molte realtà manifatturiere venete”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Dazi USA su acciaio e alluminio dal 6 aprile

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