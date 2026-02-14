Dazi Usa su acciaio e alluminio | Trump valuta di ridurre le tariffe Ecco perché

Donald Trump sta considerando di abbassare le tariffe sui dazi di acciaio e alluminio dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di aziende che affrontano costi più elevati e di elettori delusi dall’aumento dei prezzi. La possibile riduzione mira a ridurre i costi per i produttori e a migliorare l’umore tra chi si occupa di manifattura. Fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che la decisione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Trump valuta una svolta sui dazi di acciaio e alluminio: la mossa per calmare i prezzi e gli elettori. L’amministrazione Trump sta considerando una riduzione mirata dei dazi su acciaio e alluminio, una potenziale inversione di rotta rispetto alla politica commerciale protezionistica degli ultimi anni. La decisione, motivata dall’aumento dei prezzi al consumo e dalla necessità di tutelare il potere d’acquisto degli elettori in vista delle prossime elezioni, potrebbe portare a un ripensamento delle tariffe fino al 50% imposte su questi metalli e sui prodotti che li utilizzano. L’impatto dei dazi: un boomerang per i consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Primi ripensamenti di Donald Trump sui dazi, che avrebbe deciso di allentarli su acciaio e alluminio, pagati in parte dagli stessi suoi elettori.

