Giappone estrae terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla cina | ogni motore di veicolo elettrico contiene 1,5 kg di terre rare

Il Giappone ha deciso di estrarre terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla Cina. Ogni motore di veicolo elettrico contiene circa 1,5 chili di queste risorse. Le autorità giapponesi puntano a usare i motori vecchi come fonte di materiali, sperando di rafforzare la propria autonomia nel settore delle tecnologie verdi. La mossa arriva in un momento in cui la Cina ha rafforzato le restrizioni sulle esportazioni di terre rare, spingendo Tokyo a cercare alternative più sostenibili e meno dipendenti esternamente.

l'analisi odierna mette in evidenza la posizione del giappone rispetto alle terre rare, le nuove misure cinesi e le dirette implicazioni sui settori industriali chiave. si osserva una rapida accelerazione verso soluzioni di recupero e riutilizzo, accompagnata da una tensione sulle catene di approvvigionamento che coinvolge l'industria automobilistica e la difesa. l'insieme dei dati delineati consente di comprendere le dinamiche di dipendenza, controllo e innovazione che interessano il panorama globale. dipendenza giappone dalle terre rare. il giappone dispone di riserve di terre rare inferiori all'1%, con una quota >90% importata dall'estero, in gran parte dalla cina.

