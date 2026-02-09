Groenlandia terre rare Trump e Usa | la nuova guerra artica per minerali basi militari e rotte commerciali

La Groenlandia torna al centro di una nuova disputa tra Stati Uniti, Cina e altri Paesi. Le sue risorse minerarie, tra cui terre rare, attirano l’interesse globale. Trump ha già mostrato interesse, e ora le potenze mondiali si muovono per controllare rotte, basi militari e risorse di questa grande isola artica. La regione, fino a poco tempo fa poco più di un punto sulla mappa, si trasforma in un pezzo chiave di una partita di potere sempre più agguerrita.

Le coste della Groenlandia, l’isola più grande al mondo, sono rocce nere coperte da neve e ghiaccio che sprofondano nel mare Artico. A vederle dalla barchetta che naviga verso Nord fanno impressione. E nascondono il vero tesoro del Paese, regione super autonoma della Danimarca: terre rare (40 milioni di tonnellate), minerali preziosi come l’oro, gas e petrolio rispettivamente il 13 ed il 30 per cento delle riserve mondiali. E l’uranio, un tabù per i nativi inuit, appena 56mila abitanti, legati ancestralmente alla natura estrema dell’isola dei ghiacci, che si sentono assediati dagli ex amici americani, ma pure da russi e cinesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

