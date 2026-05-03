Dopo la prima annata con la maglia della Juventus, si fanno più intense le voci su un possibile trasferimento del giocatore. Due club stanno spingendo per averlo, mentre la società valuta attentamente la sua posizione. La situazione attuale riguarda le trattative e le offerte che circolano, senza che siano ancora definiti i passi futuri. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni interne e dalle eventuali proposte ufficiali.

Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Senesi alla Juve, aumenta la concorrenza per il centrale argentino: possibile duello con questa big inglese. I dettagli Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese

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