David Juventus la cessione a luglio non è da escludere | questo club è pronto ad una offerta di 15 milioni per il canadese La posizione dei bianconeri

L’Aston Villa sta valutando un’offerta di 15 milioni di euro per il canadese. La Juventus non ha escluso una cessione a luglio e potrebbe considerare questa possibilità. La società bianconera tiene aperte le opzioni e la decisione dipenderà dagli sviluppi dei prossimi due mesi. La porta della Continassa rimane aperta, ma nulla è ancora deciso.