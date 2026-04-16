Un incidente ha causato la morte dell’ex portiere austriaco Alexander Manninger, di 48 anni. L’incidente è avvenuto coinvolgendo la sua auto e un treno, in un’area non specificata. Manninger ha giocato due stagioni nella Fiorentina, totalizzando 24 presenze nella stagione 2001-2002, e ha anche avuto un’esperienza con il Siena nella stagione 2004-2005.

SALISBURGO (AUSTRIA) – E’ morto in un incidente a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere austriaco con presenze, in due stagioni nella Fiorentina (24 presenze nella stagione 2001-2002) e nel Siena (2004-2005). La tragedia in Austria: l’ex portiere è morto in uno scontro tra la sua auto e un treno locale a un passaggio a livello. Lo riportano Bild e i media austriaci. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto stamani, 16 aprile 2026, poco dopo le 8,20 vicino alla fermata di Pabing, su un attraversamento ferroviario senza barriere. Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: morto in un incidente l’ex portiere Manninger. Scontro fra la sua auto e un treno

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