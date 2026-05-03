Dante e la dieta | la sfida teatrale degli studenti di Vergiate

Gli studenti di Vergiate hanno messo in scena una versione moderna della Divina Commedia, focalizzandosi sul tema della dieta. La rappresentazione teatrale coinvolge giovani attori che interpretano i versi di Dante in chiave contemporanea, creando un collegamento tra i passi classici e le tematiche attuali. La performance si svolge in un contesto scolastico, con un’attenzione particolare alla trasposizione dei contenuti e alla riflessione sulle scelte alimentari.

? Cosa scoprirai Come può il tema della dieta trasformare i versi di Dante?. Chi sono i protagonisti di questa versione moderna della Commedia?. Dove si terrà l'incontro tra la scuola e la comunità locale?. Perché questo spettacolo scolastico diventerà un evento per tutto il borgo?.? In Breve Spettacolo della classe 2^D presso la Sala Polivalente di Vergiate. Appuntamento fissato per venerdì 9 maggio alle ore 16.30. Rievocazione dantesca rivisitata tramite il tema della dieta. Ingresso per la comunità locale con biglietto a prezzo simbolico. Venerdì 9 maggio alle ore 16.30, la Sala Polivalente di Vergiate ospiterà la messa in scena della classe 2^D della scuola Don Milani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dante e la dieta: la sfida teatrale degli studenti di Vergiate Notizie correlate “Il Regalo”: uno spettacolo teatrale per gli studenti dedicato alla donazione degli organiBRINDISI - Nell'ambito della attività di sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi, la Asl Brindisi, in collaborazione con... Dalla stazione ai laghetti: la sfida di autonomia degli studenti di Patti? Cosa sapere Studenti dell'istituto Borghese-Faranda di Patti raggiungono i Laghetti di Marinello via treno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: DANTE DIVENTA 'OLIO UFFICIALE DELLA BELLEZZA ITALIANA' E SIGLA LA PARTNERSHIP CON MISS ITALIA. Come la dieta «occidentale» compromette i meccanismi che fanno funzionare la memoriaCibi ad alto contenuto di grassi saturi e zucchero compromettono in modo (pare) irreversibile la trasmissione dei segnali che costruiscono la memoria. Non è un danno che parte dal microbiota ... corriere.it Dieta mediterranea e prodotti a km 0La dieta mediterranea made in Calabria come rimedio per la prevenzione delle malattie. Il cibo che portiamo in tavola da sempre, protagonista dell'incontro di Tropea organizzato dalla società Dante ... rainews.it