Il Regalo | uno spettacolo teatrale per gli studenti dedicato alla donazione degli organi

Nell’ambito delle iniziative per promuovere la donazione degli organi, la ASL di Brindisi ha organizzato uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti. La rappresentazione, intitolata

BRINDISI - Nell'ambito della attività di sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi, la Asl Brindisi, in collaborazione con l’associazione “Lo sportello di Mattia”, nata dalla volontà della famiglia di Mattia Tagliente, che ha donato i suoi organi, il Centro Regionale Trapianti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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La cultura del dono al centro di uno spettacolo teatrale per gli studenti brindisiniBRINDISI - Uno spettacolo dedicato ai ragazzi che frequentano gli istituti superiori di Brindisi è andato in scena nella mattinata di oggi al teatro...

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Ma che ne sanno i bambini di oggi che noi, per un regalo, dovevamo aspettare il compleanno o Natale... facebook

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