Gli studenti dell'istituto Borghese-Faranda di Patti si spostano dalla stazione ai Laghetti di Marinello utilizzando il treno. La loro visita rappresenta una delle uscite didattiche organizzate dall’istituto, che coinvolgono gli studenti in attività di studio sul territorio. La tratta ferroviaria collega direttamente il centro cittadino con la zona dei laghetti, facilitando il collegamento tra scuola e ambiente naturale.

? Cosa sapere Studenti dell'istituto Borghese-Faranda di Patti raggiungono i Laghetti di Marinello via treno.. Il progetto Orientarsi in città promuove l'autonomia degli alunni con disabilità nel territorio.. Venerdì scorso, gli studenti con disabilità dell’istituto superiore Borghese-Faranda di Patti hanno vissuto un momento di vera emancipazione durante l’uscita didattica ai Laghetti di Marinello, parte del progetto Orientarsi in città. Il percorso, che ha coinvolto i tre plessi dell’istituto presieduto dalla professoressa Antonietta Emanuele, si è snodato attraverso una serie di tappe pensate per trasformare il semplice spostamento fisico in un esercizio di indipendenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla stazione ai laghetti: la sfida di autonomia degli studenti di Patti

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