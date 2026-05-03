Alluvione novembre 2023 | per il Basso Valdarno 2 milioni di euro quasi la metà per la provincia di Pisa

A novembre 2023, un’alluvione ha causato danni significativi nel Basso Valdarno, portando all’assegnazione di oltre due milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e riparazioni. Di questi, circa 860 mila euro sono stati destinati alla provincia di Pisa. Sono stati avviati 51 interventi per ripristinare le zone colpite e affrontare le conseguenze dell’evento meteorologico.

Oltre 2 milioni di euro per 51 interventi, quasi la metà delle risorse - circa 860mila euro - è stata usata in provincia di Pisa. Sono le azioni sul territorio del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno a seguito dell'alluvione del novembre 2023, finanziati dal Fondo Solidarietà dell'Unione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Alluvione maggio 2023, la Regione mette a disposizione 28 milioni di euroDe Pascale e Mammi: "Una risposta concreta per le nostre imprese agricole che abbiamo chiesto da tempo e sostenuto con determinazione in tutte le... Trasporto pubblico locale: quasi 10 milioni di euro per la provincia di SondrioAlla cifra, stanziata da Regione Lombardia, si aggiungono altri 5 milioni nel 2027 e nel 2028 per il sostegno dei servizi di TPL nelle aree montane e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alluvione, aiuti dall’Europa. Due milioni per cinquanta opere. Obiettivo puntato su Larciano; Alluvione 2023, oltre 700mila euro per l'area pisana; Alluvione aiuti dall’Europa Due milioni per cinquanta opere Obiettivo puntato su Larciano. Alluvione, aiuti dall’Europa. Due milioni per cinquanta opere. Obiettivo puntato su LarcianoIl Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno dà il via alle operazioni di ripristino che erano in attesa. Investimento da oltre 45mila euro per la messa in sicurezza del torrente Bagnolo dopo il crollo. lanazione.it Alluvione 2023. Nuove risorse per la ToscanaNuove risorse in arrivo per i comuni colpiti dall’alluvione del novembre 2023. Fra cui anche Campi. E’ di ieri pomeriggio, infatti, una delibera del consiglio dei ministri, su proposta di Nello ... lanazione.it 1° MAGGIO: IL CONSORZIO DI BONIFICA APRE LE PORTE AL LAVORO Alla vigilia del giorno simbolo dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un segnale concreto per il territorio: nuove opportunità di impie - facebook.com facebook