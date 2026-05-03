Danielis M5s | Basta far gestire crisi industriali a improvvisatori
Una società industriale di Trieste, precedentemente nota come Flex, ha fermato il pagamento degli stipendi di aprile a causa di problemi finanziari. La notizia si aggiunge a una serie di fallimenti nel settore industriale della regione, suscitando critiche da parte di esponenti politici che chiedono una gestione più competente delle crisi aziendali. La vicenda evidenzia le difficoltà che attraversano alcune imprese locali e la crescente preoccupazione tra i lavoratori coinvolti.
“L'ennesima storia di insuccesso del panorama industriale di questa regione” quella di Startech (già Flex), l'azienda triestina che, a causa di guai finanziari, al momento ha congelato gli stipendi di aprile ai dipendenti. Le parole sono della coordinatrice del Movimento 5 stelle del Friuli.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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