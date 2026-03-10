Antonio Battaglia al ministero delle Imprese per gestire le crisi industriali

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha nominato Antonio Battaglia come suo consigliere per le crisi industriali. Battaglia, avvocato cassazionista, è stato scelto per supportare la gestione delle situazioni di emergenza nel settore industriale. La nomina è stata annunciata durante una riunione al Ministero delle Imprese, dove si è discusso di strategie per affrontare le difficoltà delle aziende italiane.

LetExpo 2026, Grimaldi (Alis) lancia l’allarme sulla crisi in Iran. Alla Ue chiediamo politiche efficaci “Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nomina come suo consigliere per le crisi industriali Antonio Battaglia, avvocato cassazionista. Figura di lunga esperienza istituzionale, senatore della Repubblica per 5 legislature, è attualmente consulente legale del commissario straordinario per la depurazione della Regione Siciliana, Fabio Fatuzzo. Battaglia si occuperà delle principali criticità che sono presenti nel settore industriale con particolare riferimento al territorio siciliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Imprese, il ministro Urso nomina l'ex senatore Antonio Battaglia consigliere per le crisi industrialiIl ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha nominato come suo consigliere Antonio Battaglia, avvocato cassazionista.

Crisi della Natuzzi: protesta al ministero delle Imprese, bloccati 476 esuberi e la chiusura di due stabilimentiLa protesta dei lavoratori Natuzzi, che stamattina sono arrivati a Roma per manifestare sotto il ministero di Imprese e Made in Italy, ha ottenuto un...

Tutto quello che riguarda Antonio Battaglia

Temi più discussi: Imprese, il ministro Urso nomina l'ex senatore Antonio Battaglia consigliere per le crisi industriali; Crisi industriali e rilancio produttivo: il ministro Urso nomina consigliere l'ex senatore di Termini Imerese Antonio Battaglia; Il Ministro Adolfo Urso nomina Antonio Battaglia Consigliere per le crisi industriali; Luisa Fontalba – Semi di luce.

Il ministro Urso nomina Antonio Battaglia consigliere per le crisi industrialiFigura di lunga esperienza istituzionale, senatore della Repubblica per 5 legislature, e consulente legale del commissario straordinario per la depurazione Fabio Fatuzzo ... ilsicilia.it

Battaglia sarà il consigliere del ministro Urso per le crisi industrialiIl ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha nominato come suo consigliere Antonio Battaglia, avvocato cassazionista. Senatore per cinque legislature e consulente legale del commissa ... msn.com

Vi aspettiamo sabato 7 marzo 2026 al vernissage della nuova mostra personale di Luisa Fontalba - Semi di luce. Presentazione di Francesco Correggia alle ore 18 Galleria Antonio Battaglia Via Ciovasso 5, Brera, Milano #luisafontalba #abstractart #painting - facebook.com facebook