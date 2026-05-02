Miami duello tra Verstappen e Hamilton | Max | ‘Ho perso 4 secondi

Durante un evento di gara, i due piloti si sono scontrati, portando a una perdita di circa quattro secondi per uno di essi. Il contatto iniziale tra i due ha richiamato alla memoria un episodio analogo verificatosi due anni fa in Arabia Saudita. Dopo l’incidente, uno dei piloti ha dichiarato di aver subito una perdita di tempo significativa, mentre l’altro ha riportato danni alla vettura. La dinamica dello scontro sta attirando l’attenzione degli appassionati e degli analisti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Hamilton a costringere Verstappen a perdere 4 secondi?. Perché il contatto iniziale tra i due piloti ricorda Jeddah 2021?. Quale difetto meccanico della Red Bull ha compromesso il duello?. Come influenzerà l'instabilità della vettura le prossime sfide di Max?.? In Breve Verstappen perde 4 secondi per la gestione della scia di Hamilton. Contatto iniziale tra Red Bull e Mercedes durante la Sprint di Miami. Instabilità tecnica della Red Bull causa continui salti sulla pista. Duello tra piloti richiama lo scontro avvenuto a Jeddah nel 2021. Durante la Sprint di Miami, Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno acceso una nuova polemica dopo un duello serrato per il sesto posto che ha rievocato i momenti più accesi della stagione 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, duello tra Verstappen e Hamilton: Max: ‘Ho perso 4 secondi Notizie correlate Lando Norris provoca Max Verstappen: “Lewis Hamilton dovrebbe avere otto titoli”La pre-stagione di Lando Norris si sta trasformando in un terreno fertile per messaggi sottili e dichiarazioni destinate a far discutere, soprattutto... Leggi anche: La scelta del capo della Formula E: Max Verstappen ideale rispetto a Lewis Hamilton. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hamilton-Verstappen, che duello a Miami: tutti i sorpassi; Verstappen stuzzica Hamilton: Perso tempo? Volevo farlo passare, ma non arrivava…; Norris firma la Sprint di Miami, McLaren torna al vertice. Duello acceso tra Verstappen e Hamilton; F1, Gp di Miami 2026: doppietta McLaren nella Sprint. Verstappen stuzzica Hamilton: Perso tempo? Volevo farlo passare, ma non arrivava…A Miami si è riproposto l'eterno duello tra l'olandese e il sette volte iridato, che stavolta ha visto uscire vincente Verstappen ... formulapassion.it F1 | Verstappen 5° a Miami: l'incomprensione con Hamilton e l'allarme saltellamentoIl quinto posto nella Sprint Race lascia l'amaro in bocca al pilota della Red Bull. L'olandese recrimina per i tanti secondi persi nel tentativo di restituire la posizione alla Ferrari ... f1-news.eu F1, Antonelli fa la storia a Miami: terza pole consecutiva (come Senna e Schumacher): «È dedicata ad Alex Zanardi» - facebook.com facebook QUALI GP DE MIAMI TOP 10 1. ANTONELLI 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Norris 5. Russell 6. Hamilton 7. Piastri 8. Colapinto 9. Hadjar 10. Gasly x.com