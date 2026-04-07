Damon Hill ha raccontato i momenti più significativi legati alla vittoria nel campionato di Formula 1 del 1996, raggiunta durante il Gran Premio di Suzuka il 13 ottobre di quell’anno. Ha anche ricordato i festeggiamenti organizzati dalla Williams a marzo, in occasione del GP del Giappone. Hill ha descritto le condizioni di quella corsa, tra zanzare, momenti di concentrazione e la pressione di una stagione decisiva.

Damon Hill ha condiviso i suoi ricordi più profondi legati alla conquista del titolo mondiale di Formula 1 avvenuta a Suzuka il 13 ottobre 1996, in occasione dei festeggiamenti organizzati da Williams durante il Gran Premio del Giappone di marzo. L’evento ha segnato l’apice di una stagione in cui il pilota britannico ha dominato la competizione, distaccando Jacques Villeneuve di nove punti nella classifica finale. Il ritorno di Hill presso la sua ex squadra in veste di ambasciatore ha permesso di ripercorre le dinamiche psicologiche e tecniche di quel periodo. La gestione della pressione e il fattore mentale a Suzuka. Il percorso verso il traguardo è stato caratterizzato da un’attesa estenuante di tre settimane tra l’impegno di Estoril e l’atto finale in Giappone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Damon Hill e il titolo F1 1996: tra zanzare, Zen e pressione

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