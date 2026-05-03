Dalmine brucia una palazzina Persone in strada l’incendio visibile a chilometri di distanza

Domenica pomeriggio a Dalmine si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una palazzina in viale Brembo. L’incendio ha generato un’enorme colonna di fumo nero visibile a distanza e ha portato molte persone a radunarsi in strada, tutte con lo sguardo rivolto verso il fuoco. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, mentre le autorità hanno evacuato temporaneamente le abitazioni vicine.

Dalmine. Moltissime persone riversate in strada, tutte con lo sguardo all’insù. Osservano l’altissima nube di fumo che domenica pomeriggio ( 3 maggio ) si è alzato in cielo dopo un incendio che ha coinvolto una palazzina in viale Brembo. Al piano terra della struttura sono presenti un istituto di credito e una scuola di inglese per bambini. La densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e la protezione civile. A osservare le operazione di spegnimento anche il sindaco Francesco Bramani: “Il danno è piuttosto ingente – commenta -, ma l’importante è che non ci siano persone ferite, né animali”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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