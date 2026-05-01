Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la loro uscita dall’Opec, una decisione che ha suscitato attenzione nel settore energetico. La crisi di Hormuz, inoltre, ha continuato a influenzare i mercati del petrolio e le dinamiche geopolitiche della regione. In questo scenario, esperti analizzano gli sviluppi e le ripercussioni di queste scelte e eventi sulla produzione e distribuzione di risorse energetiche.

Perché gli Emirati arabi uniti hanno deciso di uscire dall’Opec? E quali le conseguenze per il mercato globale dell’energia, mai così tanto sotto pressione come in questi mesi? Sono domande da farsi nei giorni del grande strappo che ha sancito la prima, grande, incrinatura del cartello che quasi 70 anni governa il petrolio, concordando e stabilendo le quote di produzione per i membri nel tentativo di controllare il prezzo del greggio. Ora, il ritiro di uno dei membri di più lungo termine dell’organizzazione, potrebbe indebolirla e magari concedere maggiore spazio al mercato americano, specialmente con lo stretto di Hormuz ancora ostruito dai pasdaran iraniani.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’uscita degli Emirati dall’Opec alla crisi di Hormuz. Lo scenario energetico visto da Pelanda

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