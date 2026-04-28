Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che dal primo maggio non continueranno a far parte dell’Opec, rompendo con l’organizzazione. La decisione arriva in un momento di tensioni legate alla situazione geopolitica nella regione del Golfo. La scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche passate del paese, che finora aveva collaborato con gli altri paesi membri dell’organizzazione. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni più ampie nell’area.

All’ombra della Terza guerra del Golfo gli Emirati Arabi Uniti scelgono lo strappo con l’ Opec, l’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio che (nel formato Opec+ allargato alla Russia e altri Paesi) è oggi il driver dominante dei mercati del greggio a livello internazionale, un cartello che gestisce meccanicamente offerta e, indirettamente, prezzi dell’oro nero. Dopo anni di tensioni con l’ Arabia Saudita “regina” del cartello e dopo esser stati colpiti duramente dall’Iran nelle rappresaglie di Teheran dopo i raid israelo-americani avvenuti dal 28 febbraio all’8 aprile gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di rompere l’1 maggio con l’organizzazione ove entrarono nel 1967, sottraendo al lobbying Opec il 4% circa dell’offerta globale, pari a 4-4,5 milioni di barili al giorno.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Opec, clamoroso strappo degli Emirati: via dall’1 maggio

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