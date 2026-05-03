A Santarcangelo, una donna conosciuta come l'“zdora” romagnola ha recentemente cambiato aspetto, mantenendo il grembiule ma con un volto diverso. Prima nota per il suo lavoro nell'informatica, ora si presenta con braccia robuste e una barba visibile. La trasformazione ha attirato l'attenzione della comunità locale e dei media, che seguono da vicino questa modifica inaspettata. La figura si distingue per il suo stile insolito rispetto alla tradizione locale.

La regina del focolare cambia volto, ma non il grembiule. A Santarcangelo, l’iconica ‘zdora’ romagnola oggi ha braccia robuste e barba. Per Giacomo Asioli – nato a Cervia ma santarcangiolese d’adozione – il suono del mattarello sulla spianatoia è la colonna sonora di una rivoluzione personale che risuona tra le mura di casa sua, dove insegna l’arte della pasta fresca e della piadina a turisti provenienti da tutto il mondo. "Quando mi vedono rimangono meravigliati. La mia immagine è l’esatto opposto di ciò che si aspetterebbero", racconta. Per 24 anni Giacomo è stato un informatico e l’odore della farina era lontano dai suoi orizzonti: "Ad un certo punto ho iniziato a sentire che quel mondo mi andava stretto – racconta – Avevo bisogno di riconquistare una dimensione materiale del lavoro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’informatica al mattarello . Giacomo, la "zdora" con la barba

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