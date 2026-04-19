Dall’informatica alla birra | la sfida tra crisi e nuovi sapori

Nella zona di La Cassa, vicino a Torino, il birrificio Exit sta attraversando un momento di grande cambiamento. La produzione artigianale di birra si confronta con un mercato che sta modificando le sue preferenze e le modalità di acquisto. La situazione si inserisce in un quadro di sfide legate a crisi economiche e alle nuove tendenze del settore beverage. La realtà del birrificio si inserisce in questa dinamica, evidenziando le difficoltà e le strategie adottate.

A La Cassa, nei pressi di Torino, il birrificio Exit affronta una stagione di profonda trasformazione, dove la passione per la produzione artigianale si scontra con un mercato che sta cambiando radicalmente le abitudini di consumo. Roberto Giannone, che ha lasciato dopo quattro decenni la carriera di consulente informatico iniziata nel 1983, gestisce oggi insieme alla moglie e ai due figli gemelli di trentun anni un’impresa familiare che fonde laboratorio e pub. Il passaggio dal mondo digitale a quello della fermentazione non è stato un movimento improvviso, ma l’evoluzione di un interesse coltivato in casa per oltre dieci o dodici anni. La decisione di trasformare un hobby in un business concreto è arrivata quando l’interesse per l’informatica è calato, lasciando spazio a una vocazione produttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’informatica alla birra: la sfida tra crisi e nuovi sapori Notizie correlate Salernitana-Benevento: sfida al vertice tra crisi e nuovi proprietariLa Salernitana affronta il Benevento all’Arechi per una sfida decisiva che mette in gioco l’ascesa verso il terzo posto della classifica. Nts Informatica, sfida d’alta classifica prima dei playoff. Alla Carim arriva SassariDomenica (29 marzo), alle ore 15, la palestra Carim di via Cuneo a Rimini sarà teatro di una sfida di alta classifica: la capolista ospita la seconda...