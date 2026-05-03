Dall’incubo al sogno I virgiliani puntano i playoff dopo il colpaccio a sorpresa

Il Mantova ha ottenuto una vittoria importante contro il Monza, un risultato che potrebbe cambiare il corso della loro stagione. Dopo questa vittoria, i virgiliani si sono posizionati in modo più favorevole in classifica e ora puntano ai playoff. La partita ha rappresentato un passo decisivo, considerando il valore della squadra avversaria e le aspettative precedenti. La squadra si prepara ora per le prossime sfide con maggiore fiducia.

Il successo fortemente voluto sul Monza potrebbe aprire un capitolo tanto nuovo quanto inatteso nel cammino stagionale del Mantova. La squadra di mister Modesto, dopo tante sofferenze, non solo ha completato la sua rincorsa-salvezza, ma ha affiancato all’ultimo posto utile per disputare i play off Avellino e Cesena. Considerando che la sera di venerdì 8 i biancorossi chiuderanno la stagione regolare in casa di un Frosinone che ha bisogno di un punto per salire direttamente in serie A, le prospettive dei biancorossi non sono certo le più semplici, ma il gruppo è pronto a provarci: "La classifica dice che siamo lì - sintetizza Tommaso Maggioni a nome di tutta la compagine virgiliana - Prepareremo la partita col Frosinone come facciamo di solito perché ci teniamo a chiudere bene il campionato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dall’incubo al sogno. I virgiliani puntano i playoff dopo il colpaccio a sorpresa Notizie correlate Upamecano al bivio: i colossi europei puntano al colpaccio a zeroIl futuro professionale di Upamecano al Bayern Monaco è attualmente al centro del mercato europeo, con il difensore francese che si trova a dover... Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccioDal pavé alle côte, la tappa di mezzo è la Freccia del Brabante 2026 che si disputerà oggi in terra belga. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dall’incubo al sogno: il ritorno di Rovella; Ken Roczen per un sogno: vincere il titolo AMA Supercross con una Suzuki del 2018!; Nella Tempesta. Odissea di donne in pace e in guerra; Make America Great Again: il sogno è diventato un incubo. Dall’incubo al sogno: il ritorno di RovellaSembrava finita a Cagliari la stagione di Rovella. Appena rientrato dal problema con la pubalgia (prima operazione dell'anno dopo una terapia conservativa che non dava frutti), una ... ilmessaggero.it Dall’incubo al sogno, del Potro accolto da eroe (con medaglia)Rio de Janeiro, (askanews) – Dall’incubo al sogno, dal brutto infortunio che l’ha costretto a una battuta d’arresto alla medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio. Lui è Juan Martin del Potro, tennista ... affaritaliani.it Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: “Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri” x.com Lunch match al Dall'Ara #BolognaCagliari #WeAreOne - facebook.com facebook