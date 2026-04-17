Freccia del Brabante 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Diversi italiani puntano al colpaccio

Oggi in tv si svolge la Freccia del Brabante 2026, una classica del ciclismo belga che attraversa strade di pavé e salite di côte. La gara copre un percorso di circa 200 chilometri, con diversi favoriti tra i ciclisti italiani che cercano di conquistare la vittoria. L’evento è seguito da appassionati e tifosi che attendono di vedere quale corridore si imporrà in questa tappa intermedia della stagione.

Dal pavé alle côte, la tappa di mezzo è la Freccia del Brabante 2026 che si disputerà oggi in terra belga. Andiamo a scoprirla al meglio con programma, percorso e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 13.30 PERCORSO. Questa edizione del 2026 avrà un chilometraggio leggermente inferiore rispetto a quelle passate. Rimangono le certezze del luogo di partenza (Beersel) e di quello di arrivo (Overijse). Un’altra differenza con la corsa dell’anno scorso è quella che i corridori dovranno affrontare un muro in meno. Il gruppo dovrà subito faticare fin da subito, visto che nei primi tredici chilometri verranno affrontati Alsemberg (1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio Notizie correlate Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Primo appuntamento verso le ArdenneDal pavé alle côte, la tappa di mezzo è la Freccia del Brabante che si disputerà oggi in terra belga. Freccia del Brabante femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Silvia Persico punta al bisDopo le fatiche della Parigi-Roubaix, le grandi interpreti delle classiche tornano a darsi in battaglia in Belgio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026: Kopecky favorita tra le donne, Tibor Del Grosso tra gli uomini; Freccia del Brabante 2026, la startlist definitiva; Freccia del Brabante 2026: il percorso ai raggi X. Ventuno muri da affrontare, finale da brividi a S-Bocht Overijse. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa senza un favorito, diversi italiani in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2026. oasport.it Freccia del Brabante 2026: percorso, orari e dove vederla in streamingLa Freccia del Brabante 2026 si disputa oggi in Belgio, segnando il passaggio dalle classiche del pavé alle prime salite delle Ardenne. La gara, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, presenta ... it.blastingnews.com Il giorno è arrivato: la Freccia del Brabante 2026 sarà il 1° giorno di gara per il 18enne valdostano Mattia Agostinacchio , uno dei più giovani azzurri a debuttare nel professionismo. Percorso opposto a quello di Finn, speriamo che la scelta della EF possa f x.com Ecco i corridori al via e la programmazione tv della Freccia del Brabante. Doppio appuntamento, prima la corsa femminile e dopo quella maschile. Link nel primo commento. - facebook.com facebook