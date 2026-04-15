Upamecano al bivio | i colossi europei puntano al colpaccio a zero

Il futuro di Upamecano al Bayern Monaco è ancora incerto, con diversi club europei interessati al difensore francese. Il contratto del giocatore scade a giugno e al momento non sono stati annunciati rinnovi ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione di squadre che potrebbero approfittare della sua posizione contrattuale per portarlo via dal club tedesco al termine della stagione.

Il futuro professionale di Upamecano al Bayern Monaco è attualmente al centro del mercato europeo, con il difensore francese che si trova a dover gestire un’incertezza contrattuale che potrebbe portarlo lontano dalla Germania in estate. Il giocatore, pilastro della difesa sotto la guida tecnica di Kompany, non ha ancora siglato un rinnovo del proprio legame con il club bavarese, il cui contratto scadrà alla fine della prossima stagione. L’interesse dei colossi europei e la posizione del giocatore. Le attenzioni per un possibile trasferimento a parametro zero sono già moltissime tra i top club del continente. Real Madrid, Paris Saint-Germain e le squadre della Premier League stanno studiando attentamente la situazione per approfittare della scadenza naturale del rapporto tra l’atleta e il Bayern.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Upamecano al bivio: i colossi europei puntano al colpaccio a zero Notizie correlate Fatta l’Europa, ora bisogna fare gli europei: l’Ue al bivio si gioca la sua unità“Purtroppo si è fatta l’Italia, ma non si fanno gli italiani” pare lamentasse Massimo d’Azeglio. Leggi anche: Eurolega, bivio Fenerbahce. Olimpia per il colpaccio