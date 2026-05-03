Dalla disfatta con il Psg alla sorpresa Chivu | Inter è lo scudetto della rinascita

L’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto dopo aver battuto il Parma, segnando una vittoria importante nella sua storia. La squadra aveva vissuto un periodo difficile, culminato con una sconfitta contro il Psg in una competizione europea. La presenza di un nuovo allenatore e di alcuni cambiamenti nella rosa sono stati al centro dell’attenzione prima della conquista del titolo. Stefano Barigelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato gli sviluppi recenti.

L’Inter conquista il suo ventunesimo scudetto grazie alla vittoria sul Parma. Ma quanto pesa questa vittoria nella storia del club nerazzurro? Il commento del direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla disfatta con il Psg alla sorpresa Chivu: Inter, è lo scudetto della rinascita Notizie correlate Inter, patto scudetto e rinascita: il 5-2 alla Roma lancia la volata finale verso lo Scudettodi Redazione Inter News 24Inter, dopo le nubi delle ultime settimane, il gruppo nerazzurro si compatta intorno a Chivu per blindare il primato La... Miglior difesa? A Chivu non serve: così l'Inter conquista lo scudetto con la 5ª retroguardia della A"Sono finiti i tempi in cui si vincevano gli scudetti grazie alle migliori difese". Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il PSG ha davanti a sé l’ostacolo più grosso per la difesa del titolo; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; Seedorf smonta il calcio di PSG-Bayern con un discorso virale: Chiedete ai portieri se sono felici; Il Fenerbahce esonera Tedesco dopo la sconfitta nel derby contro il Galatasaray. Marquinhos in campo con il Psg dopo la grande paura: cosa è successo al figlio dell'ex RomaDopo aver visto nascere il suo quarto figlio il 2 marzo 2026, Marquinhos è stato costretto a saltare alcuni allenamenti con il Psg di Luis Enrique per rimanere vicino alla moglie Carol, ricoverata in ... corrieredellosport.it La squadra di Luis Enrique, che ha la testa al ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, non riesce a superare il Lorient in casa Al Parco dei Principi finisce in parità, proprio come i rivali hanno fatto poche ore fa contro l’Heidenheim Il PSG res x.com TV8. . Il 5-4 di PSG-Bayern Monaco non ha proprio convinto il nostro mister #Tv8GialappasNight vi aspetta mercoledì a mezzanotte LIVE su Tv8. - facebook.com facebook