Apnea profonda | il respiro che calma lo stress e affila la mente

Il Rotary Club di Macerata ha ospitato un evento dedicato all'apnea profonda, una tecnica che aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione. La causa di questa iniziativa è l'interesse crescente per le pratiche di rilassamento e benessere. Durante l'incontro, i partecipanti hanno sperimentato esercizi di respirazione e ascoltato esperti spiegare come il respiro possa diventare uno strumento potente contro le tensioni quotidiane. La giornata ha coinvolto anche alcuni appassionati di immersioni, desiderosi di approfondire questa disciplina.

Il Respiro come Risorsa: L'Apnea Profonda al Centro di un Incontro del Rotary Club. Macerata è stata teatro di un'inedita esplorazione del potenziale del respiro. Il Rotary Club Macerata "Matteo Ricci" ha ospitato il 20 febbraio 2026 Matteo Marziali, istruttore di apnea profonda, per un incontro dedicato ai benefici di tecniche di respirazione consapevole e al loro impatto sul benessere psicofisico. L'iniziativa ha offerto ai partecipanti strumenti concreti per gestire lo stress, migliorare la concentrazione e incrementare la consapevolezza del proprio corpo. Un Approccio Olistico al Benessere.