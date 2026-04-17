Un esperto di apnea e medico ha pubblicato un atlante dedicato all’insegnamento della respirazione ai bambini. Secondo lui, giocare con il respiro rappresenta un metodo semplice e divertente per aiutarli a gestire le emozioni. La maggior parte delle persone respira tra i 10.000 e i 20.000 litri di aria al giorno, ma molte non conoscono le tecniche corrette di respirazione.

R espiriamo tra i 10.000 e i 20.000 litri d’aria al giorno, eppure l a maggior parte di noi non sa come farlo correttamente. A ricordarcelo è Mike Maric, medico specialista in Ortognatodonzia ma anche ex primatista mondiale di apnea che proprio all ’importanza di allenare la respirazione nella vita quotidiana ha dedicato il suo ultimo libro. La respirazione consapevole per contrastare lo stress X In uscita il 21 aprile edito da Gribaudo e pensato per lettori da 0 a 100 anni (e oltre), ‘ L’atlante illustrato del respiro’, si presenta come una sorta di ricettario pratico e accessibile a chiunque, da leggere anche insieme ai bambini, per scoprire ed imparare come il respiro, se ben gestito, possa letteralmente cambiare la vita in meglio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il modo più semplice e divertente per aiutare i bambini a gestire le emozioni? Insegnare loro a giocare con il respiro. Parola di Mike Maric, medico nonché ex campione mondiale di apnea, oggi autore di un atlante speciale pensato per grandi e piccoli

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