Dal mercato invernale alle fratture da ricomporre Ecco cosa è andato storto

Negli ultimi mesi si è discusso molto su cosa non abbia funzionato nel campionato, spesso concentrandosi su piccoli miglioramenti. Tuttavia, recenti eventi hanno messo in discussione questa convinzione, portando a riflettere su errori più profondi. Dal mercato invernale alle decisioni prese durante la stagione, si sono verificati diversi episodi che hanno complicato la situazione. Ora si analizzano le scelte fatte e i risultati ottenuti, cercando di capire cosa si possa migliorare.

Su un punto, il più importante, è necessario cambiare idea alla luce dei fatti. Ci siamo detti – e ci è stato detto – per mesi che, a ben vedere, "ci sarebbe bastato solo un pizzico in più" per accendere la luce al campionato. Il famoso "un per cento" evocato da Gilardino, "i dettagli" espressi da Giovanni Corrado. Ebbene, è stato un errore di valutazione collettivo: quell’un per cento in realtà era una distanza incolmabile come evidenzia la classifica. Dal 31 gennaio, ko col Sassuolo, le speranze di restare in corsa sono crollate. A febbraio sono finite nonostante le avversarie – Lecce e Cremonese – abbiano fatto di tutto per lasciare aperta una porta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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