Il Pisa torna in serie B dopo la sconfitta dell’ultima giornata. Per mesi si era pensato che bastasse poco per migliorare la situazione, ma i risultati hanno dimostrato il contrario. La squadra non ha ottenuto i punti necessari per mantenere la categoria e ora si trova a dover affrontare la retrocessione. La stagione si è conclusa con una sconfitta che ha deciso il destino della squadra in questione.

1 maggio 2026 – Su un punto, il più importante, è necessario cambiare idea alla luce dei fatti. Ci siamo detti – e ci è stato detto – per mesi che, a ben vedere, «ci sarebbe bastato solo un pizzico in più» per accendere la luce al campionato. Il famoso «un per cento» evocato da Gilardino, «i dettagli» espressi da Giovanni Corrado. Ebbene, è stato un errore di valutazione collettivo: quell’un per cento in realtà era una distanza incolmabile come evidenzia la classifica. Dal 31 gennaio, ko col Sassuolo, le speranze di restare in corsa sono crollate. A febbraio sono finite nonostante le avversarie – Lecce e Cremonese – abbiano fatto di tutto per lasciare aperta una porta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pisa torna in serie B: ecco cos’è andato storto

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