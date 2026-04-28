Dopo quattro gare del Campionato del Mondo MotoGP 2026, Francesco “Pecco” Bagnaia si trova al nono posto in classifica con soli 34 punti. Il pilota, campione del mondo, non ha ancora trovato la continuità di rendimento che lo aveva caratterizzato nelle stagioni precedenti. La sua posizione attuale rappresenta un netto calo rispetto agli anni passati, sollevando domande su cosa possa aver influito sulle sue prestazioni fin qui.

Francesco “Pecco” Bagnaia è nono nel Mondiale MotoGP 2026 con appena 34 punti dopo quattro Gran Premi. Il campione del mondo 2022 e 2023 — l’uomo della Ducati Lenovo che ha vinto due titoli consecutivi — sta vivendo l’inizio di stagione peggiore della sua carriera in classe regina. Una caduta in Brasile, una in Sprint Americas, un ritiro a Jerez per problema tecnico. Il dato più pesante: il compagno di scuderia Marc Marquez è quinto a 57 punti, ma Fabio Di Giannantonio con la stessa Desmosedici GP26 (in VR46) è terzo nel Mondiale a 71 punti. La moto, quindi, non è il problema. O, almeno, non lo è per tutti. Cosa sta succedendo a Bagnaia? Francesco Bagnaia in griglia di partenza a Jerez (foto Ducati Mediahouse) Buriram: il Mondiale che non ricomincia.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Bagnaia 2026: cosa è andato storto al campione del mondo?

HUGE NEWS After Sepang Test! Bagnaia Speak Up Ducati Exit! Marquez & Toprak Made Bombshell Statement

Notizie correlate

Buccirosso a Cassino: il successo totale del “Qualcosa è andato storto” al Teatro ManzoniCarlo Buccirosso ha ottenuto il suo quarto sold out consecutivo al Teatro Manzoni di Cassino, con la commedia “Qualcosa è andato storto”, una...

Leggi anche: Report, risultato, gol della Premier League – e cosa è andato storto per il “terribile” Villans

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bagnaia tradito da un problema sulla Ducati: ecco perché si è ritirato in gara; Ecco cos'è successo a Pecco Bagnaia nel GP di Spagna; Cosa è successo a Pecco Bagnaia a Jerez? Lui parla abbastanza chiaramente e no, non sono le gomme; MotoGP Jerez 2026, gara: cade Marc, domina Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Bagnaia ritirato.

Bagnaia 2026: cosa è andato storto al campione del mondo?Francesco Bagnaia 2026 in crisi: 9° classifica MotoGP con 34 punti, ritiro tecnico Jerez. Tardozzi: 'Non capiamo'. Stessa GP26 di Diggia ma performance opposte. ilgiornaledigitale.it

Bagnaia: Era da tempo che eravamo fermi, oggi ho visto dei miglioramentiÈ stato un test importante, serviva un passo avanti e forse abbiamo trovato un equilibrio con l’aerodinamica che può funzionare. L’avremo già a Le Mans? In Ducati si fanno miracoli: spero arrivi al p ... gpone.com

Pecco Bagnaia avrà Daniele Romagnoli come capotecnico in Aprilia: x.com

Bagnaia, frazione di Viterbo, Villa Gambara-Lante, capolavoro del sommo Jacopo Barozzi da Vignola, 1566. facebook