Un pizzaiolo di Novara ha portato la sua arte dal forno alle grandi occasioni di Roma, diventando il fornitore ufficiale di catering per eventi di alto livello. La squadra di esperti che ha coordinato si è occupata di preparare e servire le pietanze durante i concerti, gestendo un elevato numero di richieste in modo efficiente. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione di vari addetti ai lavori nel settore.

? Cosa scoprirai Chi ha coordinato la squadra di esperti per il catering?. Come ha gestito il flusso di richieste durante i concerti?. Quali celebrità hanno assaggiato la pizza del professionista novarese?. Perché è stato scelto proprio lui per i grandi eventi televisivi?.? In Breve Coordinamento gastronomico affidato a Enzo Piedimonte per l'evento del 1 maggio 2026. Esperienza consolidata dal professionista anche presso la sede di Casa Sanremo. Gestione tecnica dell'area pizzeria dedicata agli artisti durante il concerto romano. Domenica 1 maggio 2026, il pizzaiolo novarese Domenico Cuscunà ha servito le celebrità nel cuore di Roma occupandosi dell’area gastronomica dedicata agli artisti del grande concerto del Primo Maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal forno di Novara al palco di Roma: il pizzaiolo delle star

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