Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo | da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore

Dal 16 al 22 marzo si svolge la quinta edizione del Roma Film Music Festival, che porta in città appassionati e professionisti del settore. L’evento include un tributo al compositore nel centenario della nascita, con una mostra immersiva dedicata, e propone concerti di gruppi come Gegè Munari Quintet e Calibro 35. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono anche l’esclusiva di una scena di Star Wars e le esibizioni di grandi protagonisti delle colonne sonore.

video Per il centenario del grande compositore una mostra immersiva e i concerti di Gegè Munari Quintet e Calibro 35. “Il ritorno dello Jedi” sonorizzato dal vivo in esclusiva e per la prima volta in Italia la leggenda Randy Kerber, il pianista di Harry Potter e Forrest Gump. Incontri e dibattiti gratuiti per svelare il dietro le quinte degli spartiti. Auditorium Conciliazione – Roma Sabato 21 marzo (ore 21) e domenica 22 marzo (ore 15 e 19,30)Teatro Lirico Giorgio Gaber – Milano Sabato 3 maggio (ore... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma Film Music Festival presenta "Star Wars Il ritorno dello Jedi - In Concerto"Un nuovo capitolo di Star Wars, “Il ritorno dello Jedi”, sonorizzato dal vivo, arriva in prima assoluta italiana a Roma.

Disney Galà: al Nuovo di Udine tutta la magia delle colonne sonore dei film d’animazioneDopo lo straordinario successo della scorsa Stagione, ritorna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine Disney Galà, lo spettacolo musicale che ci farà...

