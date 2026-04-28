Il miglior pizzaiolo d' Italia è di Novara | Raffaele Vitagliano vince il titolo nazionale a Pizza in Tour

Il pizzaiolo di Novara ha ottenuto il titolo di campione italiano di pizza classica 2026 durante l’evento Pizza in Tour. La competizione ha visto partecipanti da tutta Italia che si sono sfidati per aggiudicarsi il riconoscimento. Il vincitore, Raffaele Vitagliano, è stato dichiarato il miglior pizzaiolo del paese in questa categoria. La premiazione si è svolta nelle ultime ore tra grande attenzione e interesse.

Il pizzaiolo novarese Raffaele Vitagliano ha conquistato il titolo di campione italiano di pizza classica 2026. Il riconoscimento è arrivato a Brunate, in provincia di Como, durante l'ultima edizione del concorso Pizza in tour, dove il pizzaiolo si è imposto grazie a una proposta che unisce.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Pizza: 15 miliardi di euro, ora il pizzaiolo ha un registro nazionale.La professione di pizzaiolo potrebbe presto ottenere un riconoscimento legale in Italia, con l'istituzione di un registro nazionale e di criteri... Adani: «Celebriamo l’Inter campione d’Italia. Oggi dovrebbero fare il titolo sul miglior attacco che batte la miglior difesa»di Stefano CoriAdani dopo Como-Inter ha definito i nerazzurri già Campioni d’Italia! E poi ha lanciato una provocazione sul “titolo” Lele Adani nel...