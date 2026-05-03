Dal 20 giugno sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra Milano Centrale e Fortezza, che permette di raggiungere la destinazione in circa tre ore e mezza senza cambi. Il servizio, gestito dal Frecciarossa, rappresenta il primo passo verso un collegamento diretto tra Milano e Monaco di Baviera. La tratta collega il capoluogo lombardo alle Dolomiti, con arrivo previsto in Trentino-Alto Adige. La prossima tappa prevista è Monaco.

Milano, 3 maggio 2026 – Il collegamento diretto Milano Centrale-Fortezza che sarà operativo a partire dal prossimo sabato 20 giugno, sarà il primo passo concreto verso il futuro collegamento diretto Frecciarossa tra Milano e Monaco di Baviera. Il collegamento diretto tra Milano Centrale e Fortezza, località di villeggiatura dell' Alto Adige a nord di Bressanone, sarà attivo inizialmente ogni sabato e rappresenta un primo passo operativo in vista dei futuri collegamenti internazionali Italia-Germania di Trenitalia attraverso il valico del Brennero. Piazza Walther Bolzano ANSA A che ora si parte . Il collegamento in direzione Alto Adige sarà effettuato con il Frecciarossa 8701, in partenza da Milano Centrale alle ore 8.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Duomo alle Dolomiti in 3 ore e mezza senza cambi: arriva il Frecciarossa Milano-Fortezza. Prossima fermata? Monaco

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