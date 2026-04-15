Nel 2026 sarà inaugurato il nuovo collegamento ferroviario diretto tra Milano e Monaco di Baviera, con l’introduzione dei Frecciarossa 1000. Questi treni possono raggiungere una velocità massima di 400 kmh e rappresentano un aggiornamento importante per la linea. La tratta sarà quindi percorribile in tempi più ridotti rispetto al passato. La novità coinvolge principalmente l’adozione di nuovi convogli ad alte prestazioni.

Il collegamento ferroviario diretto tra Milano e Monaco di Baviera si prepara a una svolta tecnologica con l’imminente introduzione dei Frecciarossa 1000, convogli capaci di raggiungere i 400 kmh. Il progetto, che vede il Gruppo Ferrovie dello Stato collaborare con Deutsche Bahn e ÖBB, mira a integrare la metropoli lombarda nel corridoio europeo del Brennero, riducendo i tempi di percorrenza per un viaggio che inizialmente richiederà circa 6 ore e 30 minuti. La tabella di marcia tra test tecnici e debutto commerciale. Il calendario operativo per questa nuova infrastruttura di mobilità internazionale è già tracciato nei dettagli tecnici. A partire da maggio 2026, infatti, è prevista un’intensificazione delle fasi di prova sui binari austriaci e tedeschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano-Monaco: arriva il Frecciarossa a 400 km/h nel 2026

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