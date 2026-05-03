Dal Cineporto ai lavori in via Ovidio | Così cambieremo la nostra città

Un rappresentante locale ha annunciato tre interventi principali previsti tra il Cineporto e i lavori in via Ovidio, con l’obiettivo di modificare l’aspetto e la fruibilità della città entro il 2027. Durante un incontro programmato per l’autunno, sono stati illustrati i dettagli dei progetti, sottolineando che si tratta di interventi collegati tra loro e non di iniziative isolate. I cantieri sono stati pianificati per migliorare diversi aspetti dell’urbanistica e della mobilità cittadina.

"Non sono opere isolate, ma tre interventi che insieme cambieranno il modo di vivere la città". Filippo Giorgetti guarda all’autunno e mette in fila i cantieri destinati ad accompagnare Bellaria Igea Marina fino al 2027. Via Ovidio, la nuova palestra di via Bellini e il Cineporto della Romagna negli spazi dell’ex Fornace Vannoni: tre partite diverse, un unico orizzonte, con investimenti che sfiorano i 4,5 milioni di euro. Il primo nodo è via Ovidio, tra le priorità del prossimo ciclo di lavori pubblici. L’intervento vale circa 700mila euro e punta alla riqualificazione completa di una strada strategica per Igea Marina, non solo per residenti e attività, ma anche per accessibilità, trasporto scolastico e mezzi di soccorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal Cineporto ai lavori in via Ovidio: "Così cambieremo la nostra città" Notizie correlate Leggi anche: Addio all'insulina, l'esperto del San Raffaele: "Così cambieremo la vita dei diabetici" Mugnano, Migliaccio rivendica il lavoro svolto ai Lavori Pubblici: “Programmazione e impegno per la città”«È tempo di bilanci» e anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mugnano, Biagio Migliaccio, interviene dopo il Consiglio comunale del 3...