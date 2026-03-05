Mugnano Migliaccio rivendica il lavoro svolto ai Lavori Pubblici | Programmazione e impegno per la città

L’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mugnano, Biagio Migliaccio, ha dichiarato di aver lavorato con impegno e di aver contribuito alla programmazione della città. Durante il Consiglio comunale del 3 marzo, si è discusso dell’ultimo bilancio della legislatura, e Migliaccio ha rivendicato il ruolo svolto nell’ambito dei progetti e delle iniziative pubbliche.

«È tempo di bilanci» e anche l'ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mugnano, Biagio Migliaccio, interviene dopo il Consiglio comunale del 3 marzo dedicato all'ultimo bilancio della legislatura. In una lettera inviata alla stampa, Migliaccio ripercorre alcune delle attività portate avanti durante il suo mandato e chiarisce il proprio contributo ai lavori pubblici avviati negli ultimi mesi. L'ex assessore spiega di aver seguito la seduta in streaming e di aver sentito «la necessità di sottoporre all'attenzione dei cittadini alcuni aspetti» relativi alla sua attività amministrativa. Tra i punti evidenziati c'è il rifacimento di alcune strade della città, intervento che negli ultimi giorni ha interessato diverse arterie cittadine.